Dan e Ryan presidente e vice

Il Tempo (F. Biafora) – E’ ufficialmente nato il nuovo Consiglio D’Amministrazione dell’era Friedkin. Il giorno dopo le dimissioni di Mauro Baldissoni, è andata in scena la prima assemblea degli azionisti dell’era Friedkin, che ha confermato il patron Dan come presidente del consiglio di amministrazione, con il figlio Ryan nominato vicepresidente. Conferma anche per Guido Fienga nel ruolo di amministratore delegato. Questa la lista dei membri del nuovo CdA: Thomas Dan Friedkin, Ryan Patrick Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts, Eric Felen Williamson III, Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini. E’ stato infine deliberato di rinviare di 180 giorni l’approvazione del bilancio approvato il 30 giugno 2020.