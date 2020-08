Pallotta non si ferma. L’ex presidente giallorosso, dopo aver venduto la Roma al Friedkin Group e aver anche venduto la propria quota di minoranza dei Boston Celtics, potrebbe non rimanere al lungo lontano dallo sport. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, Pallotta è tra i possibili acquirenti del Newcastle e a breve potrebbe formulare un’offerta ufficiale per il club di Mike Ashley.