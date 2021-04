Dall’Inghilterra, il Manchester United punta a Kumbulla per il futuro

Sirene inglesi per Marash Kumbulla. Questa sera il difensore albanese non giocherà titolare contro il Manchester United ma potrebbe entrare a gara in corso. Come riporta il quotidiano britannico Daily Express, l’ex Verona sarà un osservato molto speciale, visto che i dirigenti dei Red Devils lo hanno inserito nella lista dei possibili acquisti per il futuro. Gli inglesi già dalle prossime sessioni di mercato potrebbero farsi avanti, soprattutto se non dovesse arrivare Varane dal Real Madrid. Il francese sarebbe un colpo per il “presente” mentre l’albanese sarebbe in prospettiva. La Roma l’ha acquistato la scorsa estate con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, che scatterà soltanto tra un anno. Ecco perché lo United tornerà alla carica più avanti.