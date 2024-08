Il Messaggero (G. Lengua) – A una manciata di giorni dalla prima di campionato, la Roma accelera sul mercato. In una serie di incontri che sarebbero dovuti restare segreti, la Ceo Souloukou e il ds Ghisolfi si sono incontrati con due agenti arabi e il potente procuratore Fali Ramadani, procuratore di Chiesa ma anche di Jeremie Boga, attaccante esterno del Nizza. Gli arabi, invece, sono tornati a Roma per piazzare Saud Abdulhamid terzino destro dell’Al-Hilal. Classe 1999, ha giocato con elementi del calibro di Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Neymar. Il prezzo si aggira intorno ai 4 milioni, un costo relativamente basso considerando i numeri che ha ottenuto in carriera.

Per completare il cerchio, all’incontro si è parlato anche di Boga con il suo agente Ramadani. L’ala del Nizza ha già detto sì al trasferimento in Italia, adesso la Roma dovrà formulare l’offerta giusta ai francesi che lo scorso anno lo hanno prelevato dall’Atalanta a 18 milioni. Difficilmente scenderanno al di sotto di questa cifra. Oltre a Dybala, è in partenza Abraham che sta aspettando la proposta ufficiale del West Ham, anche se spera in un rilancio del Milan con il quale ha già un accordo. Inoltre, con l’arrivo dell’ivoriano Zalewski diventerebbe a tutti gli effetti un esubero da piazzare dato che El Shaarawy gode della piena fiducia di De Rossi.