Altro passo in avanti nel panorama calcistico per la famiglia Friedkin. I proprietari della Roma, come riportato dal media regionale BFM Nice Cote d’azur, hanno acquistato il Cannes. Dopo mesi di voci che si rincorrevano sembra essere arrivata davvero la svolta per il club francese.

⚽ L'AS Cannes a été racheté par le milliardaire californien Dan Friedkin pic.twitter.com/LouDCUwc2f — BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur) June 6, 2022