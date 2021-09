Dalla Curva ai social: “Che spettacolo”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – José Mourinho ha stregato i tifosi della Roma. In 74 giorni ha conquistato l’intero ambiente giallorosso portandolo ad un livello di entusiasmo che da diverso tempo era scemato. L’Olimpico è stato sempre sold out (50% della capienza) o quasi nelle gare contro Fiorentina, Trabzonspor e Sassuolo. Domenica sera i 29.604 tifosi sugli spalti hanno fatto sentire il loro supporto alla squadra. La corsa di Mourinho verso la Curva Sud è stata l’apoteosi del godimento giallorosso. “Erano anni che non mi godevo in questa maniera le partite della Roma“, uno dei commenti social.

“Adesso non vedo l’ora di vedere la prossima partita, è una trepidante attesa per il divertimento che offre la squadra e per vedere ancora una volta Mourinho in panchina“, ancora. Quella corsa ha scatenato tutti, anche Mazzone che aveva fatto lo stesso gesto: “Una corsa verso i nostri tifosi bellissimi, una corsa dopo una vittoria! Una corsa da romanista“. L’entusiasmo viaggia forte anche in Conference League: sono stati venduti oltre 24mila biglietti e c’è la probabilità che l’Olimpico sia ancora una volta sold out.