Dal violino allo sgambetto. Che rivincita per Garcia

La Gazzetta dello Sport (A.Grandesso) – Se la vendetta va servita fredda quella di Garcia ha raggiunto la temperatura perfetta. Il tecnico la bottiglia di champagna se l’era messa in fresco da almeno 4 anni: da quando fu esonerato dalla Roma. La sua avventura durò due anni e mezzo in cui provò a sfilare lo scudetto alla Juventus arrivando, però, sempre secondo. Ora si è rifatto con gli interessi e non da solista come quando contestò le decisioni arbitrali con la sviolinata. Quello del Lione è un traguardo storico considerando anche il cambio di progetto dopo aver rinunciato a Sylvinho. Garcia si è subito rimboccato le maniche raddrizzando il percorso in Ligue 1 e strappando la qualificazione ai quarti di Champions League.