Dal Pino: “Il calcio merita rispetto, nessuno ci ha mai chiamato per affrontare il discorso sulla riapertura degli stadi”

Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha risposto al ministro Spadafora in merito alla questione sulla riapertura degli stadi ai tifosi. Queste le sue parole, ai microfoni di Radio Deejay:

“Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso”.