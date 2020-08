Dal Pino: “Friedkin persona carismatica, sono certo che farà bene al nostro calcio”

Con l’approdo di Dan Friedkin alla guida della Roma, alla Serie A si aggiunge un altro imprenditore straniero, che ha intenzione di investire nel calcio italiano. A dargli il benvenuto, dopo De Laurentiis ed altri personaggi del mondo del pallone, è arrivato anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Di seguito, le sue dichiarazioni in un’intervista rilasciata al portale statunitense The Athletic: “Colgo l’occasione per dare il benvenuto a Dan Friedkin, una persona carismatica, un grande imprenditore, che sono certo farà del bene al nostro calcio“.