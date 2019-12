Dal gioco alla comunicazione, è nato Fonseca l’equilibratore

Paulo Fonseca si è preso la Roma modellando le sue idee sulla rosa a disposizione e sull’avversario di turno. Risultato? Una striscia positiva di 22 punti nelle ultime 9 partite con 21 gol fatti e 7 subiti. Il portoghese ha iniziato. spiegare il suo credo calcistico, fatto di possesso palla, con molta densità per vie centrali, sfruttando le fasce e rimanendo quanto più possibile alti. Capitolo a parte merita la gestione dello spogliatoio. Scelte nette, non guarda in faccia nessuno. Se mostri di meritartelo in allenamento giochi, altrimenti resti in panchina. Lo riporta Il Messaggero.