Dal Gallo a Edin. Glik si scalda

Corriere dello Sport (F.Santo) – Da Belotti a Dzeko, passando per Caputo. Per Glik una bella ripassata di attaccanti della Serie A con la nazionale polacca. Contro il Gallo una sfida ruvida, senza esclusione di colpi e facendo valere la sua fisicità. Un bel segnale per i tifosi del Benevento chel o amano già grazie anche al suo modo di fare un po’ guascone. Ci teneva alla sfida contro l’Italia. Gli ha ricordato i tempi del Torino, i derby con la Juventus, le grandi sfide con Inter e Milan. Per uno scherzo del destino l’ultima fatica sarà contro Edin Dzeko che domenica ritroverà contro la Roma. La sfida anticipata tra il difensore e l’attaccante è il piatto forte della serata.