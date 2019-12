Dal Coni al Campidoglio, ecco l’operazione anti-sistema

Due, anche tre mesi, e poi sarà ufficiale: Dan Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma. Il magnate texano ha già stabilito contatti con una serie di figure istituzionali per preparare un’entrata in grande stile. Uno dei suoi interlocutori per esempio sarà Giovanni Malagò, presidente del Coni e amante come lui del mercato delle automobili, oltre che grande tifoso romanista. E poi contatti con il Campidoglio per conoscere nello specifico le problematiche legate al nuovo stadio. Insomma, il nuovo presidente del club capitolino non arriverà come una sorpresa di Capodanno. Lo riporta Il Corriere dello Sport.