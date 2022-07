Dal bivio Zaniolo spunta Torreira

Corriere dello Sport (R.Maida) – Zaniolo ha saltato la prima amichevole della stagione, dopo il colloquio con Mourinho che ha certificato un disagio. Il giocatore ha comunicato alla Roma che senza rinnovo di contratto andrà alla Juventus. A Trigoria non hanno nulla in contrario, ma chiedono 50 milioni per liberarlo. I bianconeri hanno invece comunicato che non vogliono presentare un’offerta così impegnativa. Senza acquirenti convinti Pinto convocherà Vigorelli per negoziare il nuovo contratto. Può succedere anche prima della fine del mercato.

Oggi Zaniolo ha in testa la Juventus, ma a Roma e alla Roma sta bene e quindi è pronto a tornare indietro con i suoi pensieri. Per l’eventuale sostituzione tattica Mourinho ha chiesto Dybala, ma sta contattando altri giocatori per saggiarne le disponibilità. Intanto il Marsiglia sta spingendo per Kluivert. I francesi hanno offerto 10 milioni, a 12 si può chiudere.