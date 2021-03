Dal 60′ Reynolds: un esordio spaesato

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nella domenica storta di Parma, conclusa da sconfitta, c’è da registrare l’esordio di Bryan Reynolds, il terzino statunitense arrivato nel mercato di gennaio. L’ex esterno del Dallas, a sorpresa, è stato mandato in campo da Fonseca al 60′ al posto di Bruno Peres che, ammonito dopo essere già diffidato, salterà la gara col Napoli della prossima settimana.

Mezz’ora per il ventenne arrivato in giallorosso grazie ai buoni rapporti dei Friedkin con il club di appartenenza. Ha cercato di aiutare i compagni di squadra, sotto di due gol con il Parma, ma è sembrato ancora spaesato. In questi proverà a convincere il club a puntare su di lui per la prossima stagione.