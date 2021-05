Da “zero tituli” alle “manette” fino alle “orecchie” agli juventini

Il Tempo (M. Vitelli) – Special One per auto proclamazione. Minacce fatte e ricevute, scontri verbali e gesti memorabili. José Mourinho è tutto questo e anche di più. In vent’anni di carriera di allenatore, al portoghese di Setubal abbiamo visto dire e fare davvero di tutto, tranne che tradire i suoi.

Chi è nel suo cerchio magico è il migliore ed è intoccabile, gli altri sono nemici da combattere e abbattere. Ora, a Roma, dovrà innanzitutto cercare di far archiviare ai giallorossi quel “zeru tituli” che è entrato tra i tormentoni del calcio. È il 3 marzo 2009 e al termine di un Inter-Roma 3-3, durante il quale Balotelli si conquista e realizza un rigore assai dubbio, Mourinho si presenta in conferenza stampa e ne spara una delle sue. “La Roma ha grandissimi giocatori, tanti che volevo avere con me e finirà la stagione con zero titoli“.

Leggi anche: Effetto Friedkin: la rivoluzione in tre stagioni

Epocali i suoi scontri con l’alsaziano Arsène Wenger, manager dell’Arsenal dal 1996al2018.”Un giorno lo beccherò fuori da un campo di calcio e gli spaccherò la faccia“,la minaccia del portoghese. Quasi ci provò sul terreno di gioco, invece, quando nel settembre del 2018, durante un match tra Chelsea e Arsenal, servì l’intervento del quarto uomo per evitare lo scontro fisico tra i due.

Capitolo Juve. Tra Mou e i bianconeri è battaglia vera dal 2 giugno 2008, giorno della firma con l’Inter. Indimenticabile il gesto delle manette durante una gara contro la Sampdoria. È il 20 febbraio del 2010, i nerazzurri, in nove a causa delle espulsioni di Samuel e Cordoba, resistono alla Sampdoria e portano a casa un prezioso 0-0 in chiave scudetto. Intanto Mou mostra i polsi incrociati al pubblico simulando le manette (“per farci perdere devono arrestarci“, il significato del suo gesto). Si prende tre giornate di squalifica, una multa di quarantamila euro e l’amore incondizionato dei suoi tifosi.

Leggi anche: Daje Mou! Lo Special accende la Roma

Il 23 ottobre del 2018 il Manchester United allenato da Mou affronta all’Old Trafford la Juventus per una gara della fase a gironi della Champions League. Finisce 1-0 per i bianconeri con gol di Dybala, i tifosi della Juve attaccano il nemico. E Lui, impassibile, alza la mano destra e mostra tre dita a ricordare loro il triplete con l’Inter. È la sintesi della comunicazione, roba da Nobel.

Leggi anche: Vincente e provocatore: “Non vedo l’ora, daje!”

E non finisce qui. Perché il 7 novembre, all’Allianz Stadium i Red Devils vincono 2-1 e il portoghese, dopo essere stato insultato per tutta la partita, avvicina la mano all’orecchio per provocare i tifosi di casa. “Ho sbagliato“, ammette in conferenza. Ora lo attende un’altra grande avventura, Mou è carico. “Un vincente non è mai stanco di vincere”, una delle sue frasi più celebri. E a Roma è già Mou-follia.