Da Zaniolo a Florenzi a Pruzzo, tutti pazzi per José

Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’annuncio che José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma ha provocato una vera e propria tempesta mediatica, in Italia ma anche all’estero dove il suo nome fa sempre notizia. L’aspettativa nei suoi confronti è tanta, considerando che in Italia la sua media di 2.18 punti a partita è la seconda più alta dietro a quella di Antonio Conte (2.26) nell’era dei tre punti.

Il primo a mettere in guarda l’allenatore portoghese è Fabio Capello, l’ultimo che è riuscito a vincere uno scudetto nella Capitale. “Roma – le sue parole – è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta. Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter. Ma attenzione: non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori”.

Il gradimento per Mourinho è arrivato anche da un altro ex tecnico romanista, Carlo Mazzone, che sui social ha messo il suo like alla notizia dell’ingaggio del portoghese. Oltre al gradimento di Mazzone, sempre via social sono arrivati quelli di Nicolò Zaniolo e Alessandro Florenzi.

Entusiasta è Giuseppe Giannini. “Mourinho – le parole del Principe -è un vincente e il suo arrivo è una notizia importante per la Roma. Non so se arriveranno nomi importanti, ma lui da solo è un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente”. Gli fa eco Roberto Pruzzo. “Mourinho – il pensiero del Bomber – ha carisma e personalità, la tifoseria della Roma aveva bisogno di uno come lui. Applausi ai Friedkin, colpo geniale. Nella rosa attuale ci sono giocatori che possono andar bene anche con Mou, però va preso un portiere».

Entusiasta pure Zibì Boniek: “Fantastico colpo della Roma, benvenuto signor Mourinho“. Felicissimo Ettore Viola, figlio di Dino, il presidente del secondo scudetto: “Sono felice, finalmente prendiamo un numero uno, Mourinho è l’uomo giusto. Ora la Roma avrà l’ambizione di tornare a vincere“. Anche la sindaca Virginia Raggi, ha voluto salutare il nuovo tecnico. “Benvenuto a José Mourinho, la nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale“.