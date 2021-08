Da Voelkerling a Rocchetti: c’è un altro poker

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma Primavera parte con il turbo. Al triplice fischio della prima giornata di campionato sembra di stare davanti a una squadra piena di talento, unita, cattiva e rodata.

Chiedere al Torino dell’ex Federico Coppitelli che incassa un poker in casa e ringrazia la sorte perché i gol potevano essere molti di più. Almeno il doppio. Il vantaggio dei giallorossi è nell’aria già nei primissimi minuti, Milan si salva come può, ma si deve arrendere al minuto 22, quando Oliveiras – ex capitano del Barcellona che sta nel giro della nazionale spagnola Under 18 – vede il taglio di Voelkerling, abile a indovinare il diagonale: è lo 0-1.

Il Torino si difende e basta. La Roma invece controlla la palla e crea. Il punto esclamativo del primo lo scrive Tahirovic, il regista bosniaco: notevole la fucilata dalla distanza che sorprendere il portiere granata. Nella ripresa film simile e altri due gol. Il tris è tutto di Volpato che con una magia (una sorta di autopassaggio col cucchiaio) si beve la difesa granata in blocco e segna da distanza ravvicinata.

Solo applausi dalla panchina di Alberto De Rossi. Nel finale Rocchetti chiude la pratica centrando il bersaglio da limite. La baby Roma fa sul serio.