Da Reynolds a Perez: idee giallorosse per Sinisa

Il Resto del Carlino (M. Giordano) – In casa rossoblù l’obiettivo numero uno in vista del mercato di gennaio è uno soltanto: l’esterno destro di centrocampo. I prossimi incroci con Roma e Fiorentina potrebbero rappresentare snodi in chiave di classifica e di mercato.

In chiave giallorosso, infatti, non trova spazio Reynolds, esterno destro di difesa che potrebbe essere in uscita a gennaio. Ma per quel ruolo a Casteldebole non si scartano neppure le piste che portato al cagliaritano Zappa e al doriano Bereszynski.

Molto dipenderà dalla posizione di classifica con la quale la squadra di Mihajlovic arriverà alla fine del girone di andata e dell’eventuale scarto con le formazioni in lotta per l’Europa.

C’è una sola priorità, ma non è da escludere che si possano creare le condizioni per altri interventi. E in attacco spunta la pista che porta al romanista Carles Perez, fantasista mancino cresciuto nel Barcellona, che con Mourinho fatica a trovare spazio. Ha un ingaggio da circa 2 milioni che è un ostacolo: ma col contributo della Roma, un’operazione in prestito di riscatto con prolungamento del contratto per spalmare l’ingaggio potrebbe non diventare impossibile, ammesso che il ragazzo accetti la destinazione.