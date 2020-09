Da Pruzzo a Ghini: “Friedkin? Ora svegli il gigante…”

Il Messaggero (G. Lengua) – Era talmente tanto attesa la prima intervista di Dan Friedkin e del figlio Ryan che tifosi, vip ed ex calciatori ne hanno commentato ogni concetto, pesando attentamente tutte le parole. “Mi sono fatto una buona opinione, stanno prendendo i giusti tempi per capire bene e poi per dire delle cose che non siano solo di facciata. Ci vuole del tempo e, prima di fare un colpo a effetto, è opportuno valutare tutto l’organico e poi a gennaio mettere dei punti fissi. Ci penserei prima di prendere uno svincolato con un contratto oneroso e duraturo perché rischi anche di fare operazioni che nell’immediato possono avere un effetto positivo sui tifosi, ma che poi si rivelano un errore“ ha detto Roberto Pruzzo, ex bomber giallorosso. E poi Ciccio Graziani: “Credo che Friedkin debba respirare l’aria di Roma, ascoltare questa città, comprendere la passione del tifo giallorosso e il resto verrà di conseguenza“. Non è di molte parole l’attore Massimo Ghini che preferisce osservare prima di pronunciarsi: “Sono come una mamma in attesa“.