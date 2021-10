Da Pau Lopez a Coric: è positivo il bilancio dei prestiti giallorossi

Corriere dello Sport (R. Maida) – E’ positivo il bilancio dei prestiti della Roma. Pau Lopez al Marsiglia sta scansando Mandanda e ha raggiunto quota 7 presente: a 20 sarà riscattato per 12 milioni e non genererà plusvalenza per i Friedkin. Under sarà ceduto sempre al Marsiglia a patto che il club francese non retroceda (cosa quasi certa in modo assoluto). Stanno giocando bene anche Bianda, in serie b francese, e Coric allo Zurigo. Occhio a Kluivert, un po’ frenato dagli infortuni a Nizza (4 presenze e 1 gol) ma che verrà riscattato per 15 milioni qualora il club si qualifichi alla prossima Europa League, cosa probabile visto che la squadra oggi è quinta.