Da Fazio a Pastore, quanti esuberi

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – L’obiettivo dei Friedkin è quello di abbassare l’età media e il monte ingaggi della rosa. La Roma dalla scorsa estate è alla ricerca di una sistemazione per Fazio, Juan Jesus e Pastore, ma anche per Santon e Pau Lopez, recentemente anche per Carles Perez.

Non è facile trovare acquirenti per giocatori che negli ultimi anni hanno giocato poco, che guadagnano tanto e non sono più giovanissimi. È il caso particolare dei tre sudamericani. Federico Fazio ha avuto il rinnovo di contratto nell’estate 2019, con Di Francesco e Ranieri era un riferimento in difesa. Con Fonseca aveva cominciato titolare, mentre poi ha trovato sempre meno spazio. In questa stagione non è mai stato utilizzato in campionato, in Europa League ha collezionato cinque presenze per complessivi 385 minuti.

Difficile anche la situazione di Juan Jesus. Anche il brasiliano è stato utilizzato pochissimo, nonostante le numero defezioni in difesa per Covid e infortuni. Ha sei presenze in Europa League e tre in campionato, dove è stato utilizzato sempre partendo dalla panchina.

Il caso più eclatante è quello di Javier Pastore. Operato all’anca, ha superato la visita di controllo all’inizio di dicembre, potrebbe tornare ad allenarsi con il nuovo anno. Guadagna 4,5 milioni a stagione e ha contratto fino al 2023. Non è intenzionato ad accettare la rescissione del contratto e ha solo qualche richiesta dalla Cina e dagli Stati Uniti.