Da ElSha a Pedro, dieci giornate per non dire addio

Il Messaggero (S. Carina) – Per alcuni il tempo è scaduto. Per altri, restano poco più di due mesi per dimostrare di meritare la conferma. Undici gare di campionato, minimo due di Europa League con la speranza che possano diventare cinque: l’intervallo è comunque ristretto. Le linee guida della prima Roma made Tiago Pinto sono già delineate: abbattimento dei costi ritenuti superflui e abbassamento dell’età media. In quest’ottica la rosa da qualche settimana è finita sotto esame.

Come del resto Fonseca, la cui conferma è aggrappata ad un filo. Sono almeno 10 i calciatori che hanno la certezza che non si fermeranno a Trigoria anche nella prossima stagione. A salutare per primi, saranno i 4 che a giugno si svincoleranno: Bruno Peres, Farelli, Mirante e Juan Jesus. Addio, nonostante siano sotto contratto, pure a Fazio, Pastore (ha due offerte in Mls: Dallas e Atlanta) e Santon, tenendo presente che, considerati gli ingaggi elevati, non sarà semplice piazzarli. A loro, si aggiungono Diawara, Carles Perez, Calafiori, Smalling, Pedro, Dzeko e a sorpresa El Shaarawy. Per il Faraone, le valutazioni saranno perlopiù finanziarie: essendo arrivato come svincolato, potrebbe rappresentare una sostanziosa plusvalenza.