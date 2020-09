Cuore Mkhitaryan: “La Roma? È amore”

Corriere dello Sport (M. Filacchione) – “Amo la città di Roma, amo questo Club e porto i tifosi giallorossi nel cuore”, parola di Henrikh Mkhitaryan. L’attaccante armeno, arrivato la scorsa estate in prestito dall’Arsenal, ha dichiarato il suo amore per Roma e per la Roma, un amore concreto, con i fatti che hanno accompagnato le parole. Il numero 77 pur di rimanere a disposizione di Paulo Fonseca ha rinunciato al ricco contratto che aveva con i Gunners (7 milioni annui), per firmarne uno con i capitolini da 3 milioni, con scadenza a giugno 2021. L’accordo prevede anche un’opzione per il secondo anno, qualora Mkhitaryan dovesse giocare 20 presenze da almeno 45 minuti l’una. Inoltre, sono previsti una serie di bonus che vanno dai risultati collettivi ai record personali.