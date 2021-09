CSKA Sofia, Youga salta la Roma. In forse Geferson

Archiviata la terza giornata di campionato, la Roma da domani tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di Conference League contro il CSKA Sofia, la prima della fase a gironi. Secondo il report del club bulgaro sul sito della squadra, il tecnico Mladenov dovrà fare a meno di Amos Youga a causa di un affaticamento muscolare che lo terrà fuori dal campo per almeno 10-15 giorni. In forse la presenza di Geferson, sostituito dopo soli 12′ nel match disputato sabato. Entrambi i calciatori oggi non si sono allenati e si sono sottoposti a terapie.