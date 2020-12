Cska Sofia-Roma, le pagelle dei quotidiani. Milanese migliore in campo, male Fazio e Diawara

Pagine Romaniste – La Roma perde l’ultima partita della fase a gironi in Europa League. Una sconfitta indolore quella per 3-1 contro il CSKA Sofia, considerando che i giallorossi erano già matematicamente qualificati come primi nel proprio girone. Fonseca ha deciso di dare così spazio ai giovani: se Boer ha pagato l’emozione in porta, Tommaso Milanese ha brillato, segnando un gol alla sua prima partita da titolare. Male i “veterani”, con Fazio e Diawara responsabili di due gol incassati dalla Roma.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Pugliese)

Boer 6; Kumbulla 6, Fazio 5, Jesus 5.5; Bruno Peres 6, Diawara 5, Milanese 6.5, Bamba 5.5; Perez 6, Pedro 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 5.5, Karsdorp 5.5, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL TEMPO (A. Austini)

Boer 5.5; Kumbulla 5.5, Fazio 4, Jesus 5; Bruno Peres 5, Diawara 4.5, Milanese 7, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 6; Borja Mayoral 5.5. Subentrati: Smalling 6, Villar 5.5, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (S. Carina)

Boer 5.5; Kumbulla 5, Fazio 4, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 4.5, Milanese 7, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 5.5; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca N.G.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Boer 5.5; Kumbulla 6, Fazio 4.5, Jesus 6; Bruno Peres 5, Diawara 4.5, Milanese 7, Bamba 6; Perez 5, Pedro 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

TUTTOSPORT (S. Di Stefano)

Boer 5.5; Kumbulla 5, Fazio 4, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 4.5, Milanese 6.5, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 5.5; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Boer 6; Kumbulla 5.5, Fazio 4.5, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 5, Milanese 7, Bamba 6; Perez 5.5, Pedro 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Boer 5.5; Kumbulla 6, Fazio 4.5, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 5, Milanese 7, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 5.5; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 5.5, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

LA REPUBBLICA

Boer 5.5; Kumbulla 5.5, Fazio 3, Jesus 5; Bruno Peres 4.5, Diawara 3.5, Milanese 7, Bamba 6; Perez 4.5, Pedro 5; Borja Mayoral 5.5. Subentrati: Smalling 5.5, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi. Allenatore: Fonseca 5.5.