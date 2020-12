CSKA Sofia-Roma, il ritorno dei giallorossi nella notte di giovedì. I giocatori dormiranno a Trigoria

La Roma è attesa dall’ultima trasferta del girone di Europa League. Nel primo pomeriggio i giallorossi partiranno alla volta di Sofia dove domani sera affronteranno il CSKA alle ore 18.55. Quest’oggi, inoltre, andrà in scena la conferenza stampa di mister Fonseca alle ore 17.45 italiane. Dopo la partita ci sarà il ritorno nella Capitale coi giocatori che dormiranno direttamente a Trigoria pronti per l’allenamento del giorno dopo. Ci sarà naturalmente una sessione diversa per chi sarà partito e per chi tornerà dalla Bulgaria. Si proverà così a porre rimedio dopo che le cose, dopo la trasferta di Cluj, non sono andate proprio per il meglio con la Roma che tornò a casa alle 4.30 di notte. Lo riporta Roma Radio.