CSKA Sofia-Roma, i convocati di mister Fonseca. Presente una pesante batteria di Primavera. C’è Smalling

Dopo l’allenamento di questa mattina Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati che partiranno per la Bulgaria nel primo pomeriggio. Ottime notizie visto che torna Chris Smalling. In difesa presenti anche Fazio e Kumbulla alla ricerca della migliore condizione. A casa qualche big come Dzeko e Mkhitaryan, mentre sono convocati tanti Primavera. Compaiono Berti, Boer, Bove, Milanese, Tripi, Ciervo e Bamba.