CSKA Sofia-Roma, arbitra il bosniaco Irfan Peljto

La UEFA ha designato gli arbitri che dirigeranno l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. La partita tra CSKA Sofia e Roma sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto, che sarà coadiuvato dai connazionali Senad Ibrisimbegović e Davor Beljo, mentre il quarto uomo sarà Haris Kaljanac. Nessun precedente con le due squadre per il fischietto di Sarajevo che, con ogni probabilità, non incontrerà Edin Dzeko che sarà risparmiato, come gli altri big, per questa trasferta. La Roma è già qualificata e prima nel girone, quindi Fonseca darà spazio a giovani e riserve.