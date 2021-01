Crotone, Stroppa: “La Roma sa palleggiare e ripartire. Bisogna fare i complimenti a Fonseca”

L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma, previsto per domani alle 15:

Sui possibili recuperi di Cigarini o Benali.

No, la situazione infortunati è uguale.

Quanto cambia preparare una gara contro la squadra di Fonseca?

Conosciamo le qualità della Roma, di saper lavorare a tutto campo in fase di possesso e non possesso. Credo che rispetto alle altre squadre, la Roma abbia una caratteristica importante: portare tanti uomini nelle ripartenze quando recupera palla. Ha qualità importanti individuali, ha dominio del campo, sa giocare in contropiede e sa palleggiare. È una squadra davvero completa, bisogna fare i complimenti a Fonseca per l’identità che ha dato e anche per il cambio rispetto all’anno scorso.

Cambi rispetto a Milano?

Magari qualcosa sì, metteremo qualcuno di più fresco, abbiamo consumato tante energie domenica. Fare una partita importante, anche fisica e agonistica, sarà complicato.

Su Didji.

Ho parlato al ragazzo, dispiace che sia arrivato in ritardo con problemi fisici. Ha dovuto ricominciare da zero e in una situazione nuova, sto cercando di metterlo dentro per dargli minuti nelle gambe. È una risorsa assoluta ma bisogna avere ancora pazienza.

Quanto può incidere sul morale il risultato contro l’Inter?

Deve fare tesoro, sappiamo come abbiamo preso i gol, con una leggerezza disarmante. Bisogna avere un pochino in più di atteggiamento difensivo in testa, la squadra è stata eccezionale nel palleggio e in fase difensiva. Dovevamo lavorare più in reparto e in collettivo.

Ritardo in classifica: al di là della prestazione serve il risultato contro la Roma

Come dicevo prima dell’Inter, la squadra ha dimostrato di meritare molto, nel primo tempo la squadra meritava anche di più. È una partita proibitiva sulla carta con la Roma ma per fortuna c’è il campo e il pallone. Sappiamo di essere ultimi ma anche che con una vittoria possiamo fare un salto in classifica.

Novità a centrocampo?

Vediamo, qualche considerazione sull’11 titolare la farò. Ci aspetta una partita impegnativa e vedremo di gestire un po’ le forze in queste due partite.