Crotone-Roma, i 21 convocati di Fonseca: assenti Spinazzola, Pedro, Mirante, Fazio, Calafiori e Santon

Mancano poche ore al match Crotone-Roma, in programma domani sera all’Ezio Scida. Paulo Fonseca ha reso noto i nomi dei convocati che lotteranno per avere una maglia da titolare. Non ce la fanno Spinazzola, Pedro, Mirante, Fazio, Calafiori e Santon. La lista completa:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Mancini, Kumbulla, Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez, Providence.

