Crotone, i convocati di mister Cosmi: out soltanto Di Carmine

Il Crotone è già retrocesso e non ha niente da giocarsi nella partita di domani pomeriggio contro la Roma. Per mister Cosmi tutti a disposizione tranne l’infortunato Di Carmine. Questa la lista dei calciatori che partiranno per la Capitale.

I CONVOCATI

1 CORDAZ

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

8 CIGARINI

10 BENALI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

25 SIMY

26 DJIDJI

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE