Cristante vuole esserci. Llorente insidia Ibañez

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Bryan Cristante vuole esserci a tutti i costi. Domenica sera contro l’Udinese dopo il colpo alla testa – e il vistoso taglio sopra l’occhio – sarebbe dovuto uscire, i medici glielo avevano consigliato, ma Bryan ha detto subito: “Io gioco”. Allora al giocatore è stata applicata una speciale colla che gli ha consentito di giocare senza rischi nonostante la palpebra gonfia. Negli ultimi due allenamenti il giocatore non ha preso parte alla seduta tattica, ma è rimasto a riposo per permettere all’occhio di sgonfiarsi, anche per migliorare la vista. Il centrocampista oggi spera di essere in campo nell’allenamento di rifinitura per poter giocare titolare. Ci sono tutti i presupposti visto che tra l’altro è stato scelto per affiancare Mourinho in conferenza stampa.

Cristante vuole esserci, così come Dybala che ieri ha ripreso ad allenarsi dopo l’affaticamento all’adduttore: le sue condizioni andranno valutate oggi, poi Mourinho deciderà se impiegarlo dal primo minuto o usarlo a partita in corso, se il risultato non dovesse sbloccarsi. Senza la Joya in campo, Matic e Cristante giocherebbero sulla mediana, con Pellegrini e Wijnaldum alle spalle di Abraham. Uno dei quattro centrocampisti invece sarebbe di troppo con la presenza di Dybala che andrebbe a occupare una casella sulla trequarti. Valutazioni nell’allenamento di rifinitura.

Sarà ballottaggio invece in difesa. Detto che Mancini e Smalling sono i due titolari inamovibili davanti a Rui Patricio, e che sulle fasce Zalewski e Spinazzola sono praticamente certi di giocare, l’ultimo posto tra i titolari se lo contenderanno Roger Ibañez e Diego Llorente: il difensore spagnolo titolare anche contro l’Udinese non ha lasciato a desiderare, anche per l’impostazione palla a terra applaudita da Mourinho. Un’arma in più sarebbe invece il brasiliano sui colpi di testa, e in una partita in cui serve rimontare lo svantaggio sarebbe di certo un’arma in più. Alle 11 l’allenamento di rifinitura, alle 13:30 invece la conferenza del tecnico e del centrocampista: la Roma è pronta a vivere il quarto di ritorno di Europa League.