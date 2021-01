Cristante-Villar, Fonseca centra la doppia mossa giallorossa

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Fuori Pellegrini e Veretout, dentro Cristante e Villar. A vederla così poteva sembrare anche un mossa azzardata. Ed invece quella coppia lì di mediani si è rivelata una delle chiavi della vittoria di Crotone. Una mossa che Fonseca ha azzeccato, facendo riposare così i probabili titolari di domenica prossima con l’Inter e dando spazio a chi oramai è molto più di una semplice alternativa.

Quella disegnata da Fonseca allo Scida è parsa subito una coppia ben assortita, con lo spagnolo a disegnare ogni trama di gioco dal basso e Cristante capace di inventare due-tre cose decisive per lo sviluppo del match. Essenziale è stato proprio Villar, un piccolo professore che non spreca mai nulla (è quello che ha concluso più passaggi positivi, 67 su 69, quasi il 100%), cresciuto anche nei viottoli faticosi delle battaglie che vanno in scena in mezzo al campo (ieri Gonzalo ha vinto ben 18 duelli, nessuno bene come lui). Da ieri è certo come non siano più solo delle alternative.