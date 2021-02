Cristante: “Un po’ di episodi ci hanno penalizzato. Dà fastidio la diversità nell’atteggiamento. Se c’è il Var ci si deve andare”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Milan 1-2. Queste le sue parole:

CRISTANTE A ROMA TV

Cosa è accaduto?

Sicuramente non siamo entrati bene. Abbiamo fatto tanti errori e abbiamo preso il gol. Un po’ di episodi ci hanno penalizzato. Diventa difficile recuperare queste partite.

Ma voi andate dall’arbitro a chiedere il perché delle decisioni?

Abbiamo provato a chiedere ma le spiegazioni sono state poche. Dà fastidio la diversità nell’atteggiamento. Se c’è il Var ci si deve andare.

La sconfitta con una big ora dà più fastidio in questo momento?

Penso sia più importante giocarsela, siamo stati in gara. Meglio perderla cosi, nella peggiore delle ipotesi, che sbagliare tutta la partita e perdere 3-0. Oggi abbiamo fatto una buona partita e potevamo pareggiare alla fine.

CRISTANTE A SKY SPORT

Vuoi aggiungere qualcosa sugli episodi da VAR?

Penso che si veda che il nostro è calcio di rigore. Se abbiamo il Var questi casi bisogna andare a vedere, come è stato per il rigore del Milan.

Avete subito tanto l’aggressione del Milan all’inizio…

Siamo partiti male, non c’è niente da dire. Non ci sono scuse, lo sappiamo. Siamo riusciti un po’ a rimetterla bene, ma dovevamo partire meglio, più concentrati e cattivi subito.

Contro squadre più importanti non riuscite ad essere compatti come quando avete le partita in mano…

Sicuramente qualcosa sbagliamo contro le grandi. Non tutte le partite sono uguali, in passato abbiamo fatto brutte partite contro Atalanta e Lazio, ma partite come oggi, a parte i 20 minuti iniziali, nel secondo tempo eravamo riusciti a metterla bene. Abbiamo preso gol da soli, abbiamo fatto un errore da dietro, poi diventa difficile recuperarla.