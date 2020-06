Ore 12, Prati: Cristante batte i rapinatori

Corriere della Sera (R.Frignani) – Di sicuro non lo hanno riconosciuto. Eppure lo avevano pedinato a lungo con lo scooter per le vie di Prati attirati dal prezioso orologio Rolex che Bryan Cristante, 25 anni e centrocampista della Roma, portava al polso. Quando ieri alle 12 i due banditi sono entrati in azione hanno però dovuto fare i conti con i riflessi del giocatore che li ha messi in fuga: “Anche se ho avuto paura”, spiega. Gli investigatori del commissariato Prati stanno cercando di dare un volto e un nome ai due rapinatori, forse in trasferta, che hanno aggredito il talento giallorosso fermo al semaforo fra via delle Vittorie e viale Angelico.