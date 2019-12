Cristante rinnova, Florenzi resta

E’ arrivato il turno anche per Bryan Cristante di rinnovare il contratto. Con il suo agente c’è una bozza di accordo per prolungare ulteriormente il rapporto, attualmente in scadenza nel 2023. A breve verranno definiti i dettagli del nuovo contratto che scadrà così nel 2025. Intanto il centrocampista ha quasi completato il recupero dopo il problema all’adduttore e punta al rientro graduale in squadra. Con il suo procuratore il ds Petrachi ha in ballo anche la situazione di Petagna: l’attaccante della Spal piace ma si potrà farà un tentativo soltanto se partirà Kalinic. Infine prende sempre più quota la permanenza di Florenzi. Il capitano ha sempre avuto in testa di rimanere alla Roma e la ritrovata fiducia da parte di Fonseca allontana l’ipotesi di un addio. Lo riporta Il Tempo.