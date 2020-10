Cristante: “Onorato di essere stato il capitano della Roma. Importante vincere, ora continuiamo su questa strada”

Bryan Cristante ha parlato al termine del match contro lo Young Boys, valido per la prima partita del girone di Europa League (vittoria per 2-1 della Roma). Queste le sue parole:

CRISTANTE A SKY SPORT

Una bella reazione dopo un primo tempo di attesa…

Abbiam fatto bene era una gara difficile. Loro pressavano bene e per questo non eravamo abituati e anche col campo diverso non era facile.

Le tue sensazioni con la fascia?

Fa piacere essere capitano di una grande squadra come la Roma. Sono onorato e basta.

Ti gratifica l’essere un jolly buono per ogni occasione?

Si, vuol dire che posso giocare in ogni zona del campo. Faccio quello che c’è bisogno che chiede il mister.

Questa vittoria fuori casa è una sorta di passo in avanti determinante?

Si era molto importante vincere qui. Era la prima gara del girone e siamo partiti bene. Ora dobbiamo continuare su questa squadra.