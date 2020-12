Cristante: “Mi sto abituando…”

Tuttosport (S.Carina) – La duttilità di Cristante per Fonseca è fondamentale. Nonostante una caviglia non al meglio è pronto a giocare anche questa sera contro lo Young Boys. Sarà ancora uno dei centrali difensivi: “In questo momento c’è bisogno di me in questo ruolo, con il tempo poi si prende confidenza…“. La stessa che la Roma deve riprendere con la vittoria. Nell’era Fonseca, dopo un ko, i giallorossi hanno vinto soltanto una volta la gara successiva. Per ottenere il primo posto alla Roma basta un pareggio in virtù degli scontri diretti.