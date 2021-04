Cristante: “E adesso tutte finali”

Il Tempo (E. Zotti) – Nonostante la gioia per il ritorno al gol, Cristante mastica amaro dopo il pari con l’Atalanta. Al mediano non vanno giù le occasioni sprecate dalla Roma dopo l’espulsione di Gosens: “Peccato per il finale di partita ma siamo comunque riusciti a uscire dal loro pressing e ci sono state più occasioni in contropiede, avremmo potuto anche vincerla“.

Il numero 4 ha ritrovato la rete dopo più di un anno e mezzo, l’ultima risaliva al 15 settembre 2019 contro il Sassuolo: “Era tanto che non segnavo, spero di riabiutarmi“. Adesso l’attesa è tutta per la semifinale con il Manchester, prima però c’è il Cagliari: “Ormai ogni partita è una finale. Dobbiamo rimanere concentrati sul campionato, da domenica in poi faremo di tutto per provare ad arrivare in fondo all’Europa“.