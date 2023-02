Cremonese, le parole di Ferrari: “Totti una bandiera, il mio preferito. Dybala? Preferirei riposasse contro di noi” – VIDEO

Il difensore della Cremonese, Alex Ferrari, in conferenza stampa è intervenuto sul match in programma con la Roma, martedì alle 18:30 in casa dei grigiorossi:

Come vi state preparando in vista della partita con la Roma?

“Ci stiamo preparando lavorando duro, come ogni settimana, credendo in quello che facciamo e cercando di mettere in pratica quello che ci chiede mister Ballardini”.

In passato hai detto che Totti era il tuo giocatore preferito. A distanza di anni confermi?

“In quell’intervista dissi che il mio preferito era Totti, per il fatto che era una bandiera, giocando sempre per la stessa squadra, e il fatto di diventare una bandiera mi piace particolarmente. Poi ce ne sono stati altri, nel mio ruolo, che mi hanno ispirato come Cannavaro o Nesta. Di Cannavaro ricordo ancora l’anticipo di petto che fece ai Mondiali contro la Germania”.

In Coppa Italia avete battuto la Roma, quali aspettative ci sono per martedì?

“Le aspettative per la sfida contro la Roma sono quelle di sempre, noi lavoriamo sempre per raccogliere più punti possibili, cerchiamo di fare tutto per il nostro obiettivo, che è la salvezza. Questo è davvero un buon gruppo”.

La Cremonese ha subito parecchi gol a difesa schierata…

“Ci manca un po’ di esperienza, sul tema dei corner in attacco o sui palloni vaganti in area in difesa ci lavoriamo, e con il lavoro si può migliorare. È normale che si commettano errori. In un difensore in certi momenti può scattare di tutto, anche la paura di causare un rigore, o di fare un errore decisivo che causa un gol. Dobbiamo lavorare di più sui dettagli”.

La Roma ha un attacco stellare, se si potesse lasciare qualcuno in panchina chi sceglieresti?

“L’attaccante che vorrei che non giocasse della Roma contro di noi? Dybala, le qualità che ha fanno la differenza. Se dovesse riposare qualcuno preferirei fosse lui…”