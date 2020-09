Covid debellato: Mirante è tornato ad allenarsi

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Una bella notizia in casa Roma: Antonio Mirante ha ripreso gli allenamenti dopo che il tampone effettuato a Trigoria ha dato esito negativo. Il Covid è quindi stato debellato subito dopo vacanze, il portiere del resto era risultato praticamente asintomatico. La Roma ora spera di recuperare in fretta anche Bruno Peres e Carles Perez, anche loro frenati dal virus. La situazione a Trigoria si sta normalizzando, grazie all’efficace lavoro di prevenzione e l’escalation di casi sembra terminata. Mirante è destinato a rimanere come secondo portiere, Pau Lopez e Olsen sono considerati cedibili e se la coppia Fienga-De Sanctis riuscirà a piazzare entrambi, Fonseca avrà un nuovo portiere titolare. Difficile che sia Meret, piacciono anche Cragno del Cagliari e Sirigu del Torino, ma tutto dipende dal denaro che entrerà dalle cessioni.