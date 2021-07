Coverciano, Spinazzola riceve l’abbraccio della Nazionale prima del rientro a Roma – VIDEO

Triste epilogo per Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso ieri ha rimediato la rottura del tendine d’achille nella partita contro il Belgio e dovrà rimanere a lungo fuori dai campi di gioco. Il laterale ha dunque terminato in anticipo l’Europeo in cui ha dimostrato di essere tra i migliori degli Azzurri. Prima del rientro i compagni di Nazionale hanno voluto salutarlo e abbracciarlo, riservandogli un congedo speciale. Questo il video condiviso su Twitter alla Nazionale Italiana.