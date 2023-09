Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri Daniele De Rossi, insieme a Marco Amelia, Andrea Barzagli, Alberto Aquilani e Raffaele Palladino, ha svolto con successo l’esame per il patentino Uefa Pro con Ulivieri relatore. Dopo aver svolto l’esame, l’ex capitano della Roma, insieme a Gianluigi Buffon, si è fermato a parlare con il nuovo ct, Luciano Spalletti, con il quale ha condiviso 5 stagioni e mezzo in giallorosso. “Abbiamo chiacchierato per un’oretta, è molto carico”, queste le parole di DDR dopo la chiacchierata con l’ex allenatore del Napoli.