La Costa D’Avorio è impegnata questa sera contro il Lesotho per una gara di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Jean-Louis Gasset, tecnico de Gli Elefanti, ha scelto gli 11 che scenderanno in campo. Tra questi è presente Evan Ndicka, difensore della Roma, ancora a zero presenze in questo inizio di stagione.

COSTA D’AVORIO (4-2-2): Fofana; Kossounou, Diomandé, Ndicka, Cornet; Diakité, Séri, Sangeré, Adingra, Krasso, Haller.