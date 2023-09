Alla Dalga Arena di Baku il Belgio ha sconfitto l’Azerbaigian per 1-0 nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. A decidere la sfida è stato Carrasco dopo un tiro di Bakayoko deviato proprio dall’esterno dell’Al Shabab ed ex Atletico Madrid. Lukaku, unico giallorosso in campo e capitano dei Diavoli Rossi, è rimasto in campo fino al 66′ per poi essere sostituto da Batshuayi. Non buona la prova dell’attaccante della Roma che ha divorato diverse occasioni davanti al portiere.