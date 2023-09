La nuova Italia di Luciano Spalletti si è fermata in Macedonia pareggiando 1 a 1 con i padroni di casa complicando il percorso per arrivare agli Europei del 2024. Dopo un primo tempo soporifero è Immobile a sbloccare il match a inizio secondo tempo, però all’80esimo sono i macedoni a trovare su punizione il jolli per il pari. Per i romanisti sia Cristante che Mancini hanno giocato una buona partita, seppur il difensore sia stato costretto ad abbandonare il campo al 57′ per infortunio. Il centrocampista invece è rimasto in campo per l’intera partita.



𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀 Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti per 🇲🇰 Macedonia Del Nord 🆚 Italia 🇮🇹 ⏱️ ore 20.45

🏟️ National Arena Todor Proeski – Skopje

📺 In diretta su #Rai1 #MacedoniaDelNordItalia #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/vlWnAsyMb8 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 9, 2023