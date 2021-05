Cosmi: “Dopo il terzo gol c’è stata una resa ingiustificabile. Si può perdere ma non c’erano i presupposti per prendere 5 gol”

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Crotone 5-0. Queste le sue parole:

COSMI A SKY SPORT

Già retrocesso, ma si aspettava qualcosa nel secondo tempo dalla squadra?

Non ho visto una signora squadra, ma solo una che si difendeva e provava a fare qualche contropiede senza convinzione. Assurdo anche se sei ultimo venire qui senza provare a fare qualcosa di offensivo. Tra il primo e il secondo gol della Roma abbiamo provato a fare qualcosa, sembrava che avessimo trovato il filo del gioco. Dopo il terzo gol c’è stata una resa ingiustificabile. Si può perdere ma non c’erano i presupposti per prendere 5 gol. Prendere 5 gol in un tempo mi è dispiaciuto molto.

A qualcuno non dispiace?

Chi ha a cuore il proprio mestiere deve essere deluso. Se vogliamo fare un’analisi tecnica nelle partite precedenti avevamo nascosto la fragilità difensiva facendo gol, ora sono un paio di partite che facciamo fatica a segnare. Non segnando, prendiamo gol anche in maniera ingiustificata. Bisognava stare attenti ed evitare un passivo così pesante. Torniamo a casa con grandissima delusione. Non è questa la partita per chiedere scusa ai tifosi, ma comunque lo faccio. Non è bello questo secondo gol con un passivo così pesante.

Che campionato vorrà fare il Crotone la prossima stagione?

Dico quello penso sia il progetto del Crotone, non è destinato a retrocedere. Saprà presentarsi con le giuste risorse per risalire o subito o a breve termine. Questa retrocessione penso non sposterà tantissimo.

Pensa di essere coinvolto nel progetto futuro?

Non so cosa succederà, mancano tre partite. Mi piacerebbe che si facessero prestazioni e risultati migliori. Ci alleneremo fino all’ultimo secondo per salvare un aspetto di ogni persona di questo sport: il divertimento. Quando vedo che non c’è divertimento mi dispiace soprattutto per i ragazzi.