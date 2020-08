Corsa, assist e affidabilità. La nuova vita di Spinazzola

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – L’inizio della sua avventura a Roma non è stato proprio fortunato, con l’auto rotta, lo zaino rubato e Petrachi che ha raccontato l’episodio in conferenza stampa. Non solo: dopo appena sei mesi l’avventura di Leonardo Spinazzola nella Capitale sembrava ormai conclusa, con un trasferimento all’Inter saltato per pochissimo nell’ambito dello scambio con Politano. Dopo si è rimesso in carreggiata e, col passare del tempo, sulla fascia sinistra è diventato un titolare inamovibile e uno dei pochi oggi non in discussione. Da esubero a titolare, questo può essere il resoconto degli ultimi 6 mesi di Spinazzola. La prossima stagione però dovrà mostrare qualcosa in più ed è pronto per farlo.