Rischio svalutazione. Un tracollo per i top club

Corriere dello Sport (M.Vulpis) – La scala di contagio del Coronavirus sta minando le basi del business, incluso il valore di molti calciatori. Un recente studio del CIES non lascia dubbi sui futuri scenari che proprietà e direzioni sportive dovranno affrontare nei prossimi mesi. Si prevede un calo medio delle “rose” pari al 28%: da 32,7 miliardi si rischia di scendere fino a 23,4 miliardi. Il modello presentato è quello di Pogba il cui valore crollerebbe da 65 a 35 milioni di euro. Il calciomercato si trasformerà in “mercato del baratto” già a partire dalla prossima finestra. Sono proprio i top club che rischiano di pagare il conto più caro. Il Manchester City potrebbe perdere 412 milioni di euro, il Barcellona subito dietro con 366, il Liverpool 353. Anche i date percentuali sono significativi col Marsiglia al -37,9%, l’Inter -35,7%. Anche la Roma non ha una posizione tranquilla con -147 milioni a -27,2%.