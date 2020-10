Coronavirus, il coprifuoco nella Regione Lazio a partire dal 23 ottobre

Il Lazio decide seguire le orme di Lombardia e Campania: il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che impone il coprifuoco dalle 24 alle 5. Sarà possibile uscire soltanto per comprovate esigenze, motivi di lavoro o di urgenza, con il ritorno dell’autodichiarazione. L’ordinanza entrerà in vigore venerdì 23 ottobre e sarà valida per 30 giorni. Per quanto riguarda le scuole, a partire da lunedì 26 ottobre sarà prevista la didattica in presenza nei licei al 50%, esclusi gli studenti del primo anno, 75% per le presenze all’Università, escluse le matricole.